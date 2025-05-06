Kastamonu’da geçirdiği rahatsızlık üzerine aile hekiminin tavsiyesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat eden 66 yaşındaki kadın, bir yılda 18 kilo vererek 64 kiloya kadar düştü.

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılında toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak ve ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla kurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) sayıları Türkiye genelinde her geçen yıl artış gösteriyor. Sağlıklı hayat merkezlerinde obezite ve kanser taramalarının yanı sıra, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi birçok farklı alanda sağlık hizmetleri sunuluyor.

Kastamonu’da, bir yıl önce geçirdiği grip salgını nedeniyle aile hekimine müracaat eden 66 yaşında aşçılık yapan Nihal Baltacı, aile hekiminin yönlendirmesiyle KETEM Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Nihal Baltacı, Diyetisyen Tuba Hızıroğlu’nun tavsiyeleri ile bir yıl içerisinde 18 kilo verdi. 82 kilodan 64 kiloya kadar düşen Nihal Baltacı, şu anda giydiği elbiselerin içerisinde kaybolduğunu belirterek, kilo verdikten sonra çok rahatladığını ve nefes almasının da kolaylaştığını söyledi.

"Bacaklarım ağrıyordu, yürüyemiyordum, şu anda bacaklarım ağrımıyor"

Fazla kiloları nedeniyle hareket etmekte güçlük çektiğini söyleyen 66 yaşında aşçılık yapan Nihal Baltacı, "Sağlık Ocağına, basit bir grip algınlığı şikayetiyle gitmiştim. Biraz öksürük vardı, kan tahlili yapıldı. Oradaki doktor ondan sonra beni bu merkeze yönlendirdi. Kan tahlili sonuçlarına göre en azından 10 kilo vermem gerektiğini söylediler. Bende bunun üzerine Sağlıklı Hayat Merkezine (SHM) geldim ama 10 kilo değil 18 kilo verdim. Çok şükür şu anda da çok iyiyim. Toplum Sağlığı Merkezinde Diyetisyen Tuğba hocamla tanıştım. Ondan sonrasında da hocamın sayesinde 18 kilo civarında vermiş bulunmaktayım. Çok şükür çok rahatım ve şu anda kuş gibi oldum. Tabiri caizse yürümem rahatladı, nefes alıp vermem düzenlendi. Hocama çok şey borçluyum. Bacaklarım ağrıyordu, yürüyemiyordum, şu anda bacaklarım ağrımıyor, hocamın verdiği liste doğrultusunda diyetimi yaptım ve fazla kilolarımı verdim, çok rahatladım. Allah razı olsun hocamızdan. Şu an hala çalışıyorum, iş yerimden çıktım geldim buraya. Ben her gün 145 kişilik yemek yapıyorum. Aşçıyım, çalıştığım yerde büyük ağır şeyleri kaldırmakta bayağı bir rahatladım" dedi.

Kilolu haldeyken giydiği elbiseleri şu anda giyemediğini ve içinde kaybolduğunu belirten Baltacı, "Eski elbiselerimin içinde olduğu gibi dönüyorum. Hep yeni kıyafetler almak zorunda kaldım. Giyemiyorum eski elbiselerimi, imkanı yok, giyemiyorum. Çok bollaştılar çünkü. Kilo vermek isteyen herkesi hocamla tanıştırmak için buraya gönderiyorum. Çok kişileri buraya yönlendirdim. Gerçekten buraya gelsinler hocam ile tanışsınlar, fazla kilolarını büyük ölçüde verirler, rahatlarlar. Ben şu anda çok rahat oldum. Allah razı olsun hocamdan, bundan sonraki hedefimde 60 kiloya kadar inmek" diye konuştu.

"Sağlımıza ve beslenmemize dikkat ederek yolumuza devam edeceğiz"

Kastamonu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Tuğba Hızıroğlu ise, "Merkezimizde besleme danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Nihal Baltacı, danışanımızla 18 kilogram verdik. Nihal hanım çok güzel bir şekilde diyetine uydu. Beslenme alışkanlıklarını bu yönde değiştirdi. Şu an mesela istediği ideal kiloya ulaştı ve artık bunu devam ettiriyor. Ömrümüzün sadece birkaç ay diyet yaparak kilo vermek olarak değil de bundan sonra sağlımıza dikkat ederek beslenmemize dikkat ederek yoluna devam edecek. Şu an ideal kilosuna ulaştı. Kendisinin de gayet sağlıklı hissediyor ve artık bunu bu şekilde devam ettirecek. Bize başvurmak isteyen danışanlarımız, kilo problemi olduğunu düşünenler, sağlıklı beslenmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar ya da diyabeti, hipertansiyon gibi karın hastalıkları olanlar bizlere başvurabilirler. Bizlere başvurmadan önce aile hekimliklerine başvurup bir kan tahlillerinin yapılması sonrasında da aile hekimleri tarafından bunu değerlendirmesinin ardından bizlere başvurabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Halkımızı randevu alarak Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret etmeye davet ediyoruz"

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeydanur Yaylaoğlu da, "Sağlıklı Yaşam Merkezleri, bireyleri henüz hastalıklar ortaya çıkmadan önce risk faktörlerinden koruyarak sağlıklı bir hayatı teşvik etmek için kurulmuş halkımızın ihtiyaç duyabileceği birçok alanda sağlık profesyonellerine ulaşmasını kolaylaştıran birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Bizim buradaki amacımız sağlığı korumak, sağlık okuryazarlığını artırmak ve daha güçlü bir toplum oluşturmak diyebiliriz. Bilindiği üzere günümüzde kronik hastalıklar olarak adlandırdığımız yüksek tansiyon, şeker, kalp ve böbrek hastalığı gibi birçok hastalık, erken dönemlerinde doğru adımlar atılırsa süreci çok daha iyi bir şekilde yönetebildiğimiz hastalıklar. Yine kanser hastalığı da taramalarda elde edilen erken teşhis ile hayatların kurtulmasını mümkün kılan hastalık olarak biliniyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri, tam olarak bu noktada devreye giriyor ve bünyesinde bulunan KETEM ile birlikte hekim, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk sağlığı uzmanı, sosyal çalışma uzmanı ve diğer birçok alandaki sağlık mesleği mensupları sayesinde halkımıza ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda KETEM’de de kanser taramaları yapılarak gerekli hallerde uzman hekimlere yönlendirilmesini sağlanıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi, Kastamonu’da şu an yalnızca bir tane var. Bu Sağlıklı Hayat Merkezimiz, Toplum Sağlığı Merkezi binası içinde normal mesai saatleri içinde ve randevu alarak hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

"Kurumumuzda 2024 yılında 15 bini aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verdik"

Geçen yıl 15 binden fazla kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerine işaret eden Yaylaoğlu, "Kurulduğu günden bu yana danışan sayılarını sürekli artıran kurumumuzda 2024 yılında 15 bini aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verdik. Ancak bizlerin amacı bu hizmetlerden faydalanan kişi sayısını artırmak, dolayısıyla da daha çok kişinin bilmesini ve bu hizmetleri talep etmesini istiyoruz. Kişiler buraya aile hekimi ya da uzman hekimlerin yönlendirmesiyle gelebileceği gibi kendileri de telefonla arayarak randevu oluşturabilirler ya da binamıza uğrayarak vaka koordinatörümüzle iletişime geçebilirler. Vaka koordinatörü kişiyi karşıladıktan sonra ihtiyaç duyduğu alanlarda kendisine randevu oluşturabilir. Bizim burada verdiğimiz bütün hizmetler ücretsiz ve sadece orta ve ileri yaş grubuna değil gençlere de hizmet veriyoruz. Gençlerin de özellikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temelinin gençlikte atıldığını unutulmaması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir yaş sınırlamamız yok. Gençlerin de buradaki hizmetlerden faydalanması bizim için önemli. Şu an Sağlık Bakanlığımız Sağlıklı Hayat Akademisi Projesini yürürlüğe aldı ve böyle bir proje de yürütüyoruz. Bu proje yine sağlıklı hayat merkezlerinde yürütülüyor. Projemizin amacı sağlık okuryazarlığını artırmak, kişilerin sağlık hizmetlerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak. Bunun için önceden belirlenmiş bir eğitim konularımız var. 13 farklı konuda alanında uzman kişiler eğitim veriyor. Bunda da eğer eğitime kişiler devamlılık sağlarsa sonunda katılım belgesi veriyoruz. Bireyler isterlerse kendi gruplarını oluşturup sağlıklı hayat merkezine gelerek talepte bulunup kendi gruplarıyla bu eğitimlere katılabiliyorlar. Dilerlerse de tek başına gelip mevcut gruplara dahil olabiliyorlar. Bizler hem Sağlıklı Hayat Akademisi Projesine katılmaları için hem de diğer danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları için halkımızı randevu alarak Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.