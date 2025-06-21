Kütahya’da Türk Eğitim-Sen Tavşanlı İlçe Temsilciliği tarafından ’Birlik Beraberlik Pikniği’ gerçekleştirildi.

Sendikanın 33’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamak ve yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atmak amacıyla geniş katılımlı bir ’Birlik Beraberlik Pikniği’ düzenledi. Tavşanlı Ada Mesire Alanı’nda gerçekleşen etkinlik, eğitim camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Pikniğe katılımın yüksek olması dikkat çekerken, davetliler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, Kütahya Kamu - Sen İl Temsilcisi Mehmet Altınok ve yönetimi, Tavşanlı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Murat Akkaya ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca da yer aldı.

Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Şerif Özbey, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti. Özbey, "Etkinliğimize lütfedip katılan başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Refik Küçükkağnıcı’ya, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş’a, Kütahya Kamu-Sen İl Temsilcisi Mehmet Altınok ve Yönetimine, Tavşanlı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Murat Akkaya’ya, Şube Müdürü Sedat Koca’ya, Kıymetli Okul Müdürlerimize ve varlıklarıyla bize güç veren çok değerli üyelerimize ve ailelerine yönetimim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tavşanlı Ada Mesireliği’nin serinletici atmosferinde gerçekleşen piknikte, ilçenin eğitim paydaşları bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, eğitim camiasının dayanışmasını gözler önüne serdi.