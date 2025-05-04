Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, iki bisikletli çocuk çarpışarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Durak Mahallesi Tahsin Buruk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bisikletleriyle seyir halinde olan iki çocuk, dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen çocuklar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.