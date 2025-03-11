Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında ilçenin Emirler köyünde, F.D.’ye ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangının yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangına Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile müdahale edildi.

Yangın sırasında güvenlik güçleri önlem alırken 112 Acil servis ekipleri de evde dumandan etkilenen N.D. (41) ve 2 yaşındaki A.D. tedbir amaçlı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.