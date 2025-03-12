Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sağlık alanında eğitim gören öğrencileri için Avrupa’da staj imkanı sunan örnek bir projeye imza attı. Okulun 12. sınıf öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir grup, Erasmus+ projesi kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2 haftalık staj programına katıldı.

Öğrencilere, sağlık alanından iki öğretmen de refakat etti. Tavşanlılı gençler, Brüksel’de bulunan Residente Michelle isimli yaşlı bakım evinde staj yaparak, Avrupa’daki sağlık hizmetleri ve yaşlı bakımı uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim kazandılar. Staj süresince, yaşlı bakımının farklı yönlerini gözlemleme ve uygulama fırsatı bulan öğrenciler, bu deneyimin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ettiler.

Staj programının ardından konuşan öğrenciler, Avrupa’daki sağlık sistemini yakından tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdiler. Özellikle, yaşlı bakım evindeki uygulamaların Türkiye’deki benzer uygulamalarla karşılaştırmalı olarak gözlemlenmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladı.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ projesi, öğrencilere sadece mesleki deneyim kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda farklı bir kültürü tanıma ve uluslararası bir ortamda bulunma fırsatı da sundu. Öğrenciler, Brüksel’deki stajlarının yanı sıra, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadılar.