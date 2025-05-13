Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü ve çevresi eşsiz doğa güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

Dron operatörü Ahmet Araç tarafından kayda alınan görüntülerde; Van Gölü’nün masmavi suları, berrak gökyüzü ve çevresini kuşatan dağların görkemi izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan yapılan çekimlerde, gölün genişliği ve dağların heybeti adeta bir doğa belgeselini andırırken, bölgenin ne denli zengin bir manzaraya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bu doğal güzelliği yerinde görmek isteyen doğaseverler ise kilometrelerce yolu yürüyerek zirveye ulaşıyor. Doğanın tüm seslerinden uzak, yüksek rakımda kurulu bu noktadan Van Gölü’nü seyretmek, bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Yelkenli köyü ve çevresi, doğa tutkunlarının her mevsim ilgisini çekerken, kayda alınan bu tür görüntüler ise Tatvan’ın doğal turizm potansiyelini gözler önüne seriyor.