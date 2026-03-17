Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya, ilçe kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Programda konuşan Kaymakam Demirer, şehit ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

İftar programı, katılımcıların sohbetleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.