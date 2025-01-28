Körfez’de Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirilen Taşköprü Kültür Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Yeniyalı Mahallesi’nde hayata geçirilen Taşköprü Kültür Evi’nde çalışmalar sona yaklaştı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de manavların yoğun olarak yaşadığı bölgede hayata geçirilen projede gelinen noktayı yerinde inceledi.

Taşköprü geleneğini gelecek nesillere miras bırakacaklarını ifade eden Başkan Söğüt, "Projede sona doğru geldik. Yeniyalı Mahallemiz de bu proje için en uygun noktaydı. Taşköprü nüfusunun yoğun yaşadığı bir bölge. Bu bölgede bir kültürün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için özel bir projeyi hayata geçiriyor olacağız" dedi.

Başkan Söğüt, daha sonra projenin gelinen durumuyla ilgili müdürlük yetkililerinden bilgi aldı. Projeyi yakından inceleyen Başkan Söğüt, içerisinde yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve kurs alanının da yer alacağını belirtti.