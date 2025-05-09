Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi batı giriş kısmında meydana eldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Akat’ın (25) kullandığı 33 YYZ plakalı motosiklet, bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Yoldan çıkan motosiklet direğe çarptı. Kazada Akat, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası Akat’ın cenazesi hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA