Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta yoğun trafik ve kazaların yaşandığı kavşakta gerçekleştirdiği genişletme ve düzenleme çalışmasıyla trafik akışı rahatladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşak genişletme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Tarsus'ta trafik akışının hızlanması adına kavşak revizyon çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım Onarım ekipleri, buna bir yenisini daha ekledi.

Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarının Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta, Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı yenileme işlemi yapıldı. 82 Evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, döner kavşağı genişletti.

Bölgede asfalt yenileme ve yaya geçitlerini düzenleme faaliyetinin de yerine getirildiği çalışmalarda, çizgileme işlemi de uygulandı. İmalat aşaması tamamlanarak hizmete sunulan kavşak, trafik akışının daha seri şekilde akmasına imkan sağladı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta geçtiğimiz aylarda Yavuz Donat Bulvarı üzerindeki İstasyon Kavşağı, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Üzümlü Kavşak, Atatürk Caddesi üzerindeki Cetvel Kavşağı ile yıkılan Sunay Atilla üst geçidi bölgesinde ve daha birçok noktada benzer işlemleri uygulamıştı.

'Tarsus'ta birçok noktada kavşak düzenleme işlemleri uygulanıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli inşaat mühendisi Tunç Yıldırım, 'Gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında yaklaşık bin 200 ton sıcak asfalt kullandık. Kaldırım çalışmalarımız ve kavşak deplase çalışmalarımız da oldu. Aynı zamanda burada altyapı çalışmaları da yapıldı. Şu an trafik akışında her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Kavşağın çapını genişlettik ve lokasyonunu değiştirdik' dedi.

Tarsus kent içerisinde birçok noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme işlemleri uygulandığını hatırlatan Yıldırım, 'Üzümlü Kavşak ile Cetvel Kavşağını kaldırdık. Sonrasında Adana Bulvarındaki kavşak düzenlemesine başladık. Bu arada İstasyon Kavşağını da düzenledik. Bu çalışmalar, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla eş zamanlı yapılıyor. Altyapıya da ufak dokunuşlar yaptık. Izgara ve baca imalatlarımız oldu. Bu çalışmalar yıl boyunca devam edecek' diye konuştu.