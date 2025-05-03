Mersin Tarsus Belediyesi tarafından, kadınların sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla düzenlenen ’Bisiklet Kullanmayı Öğreniyoruz’ etkinliği büyük ilgi gördü. Katılımcılar, deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Tarsus Kent Konseyi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar, deneyimli antrenörler eşliğinde temel bisiklet sürüş teknikleri, denge çalışmaları ve güvenli yol kullanımı hakkında eğitim aldı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen 18 yaş üstü kadınların katıldığı ücretsiz kurs, Kültür Sanat Sokağı’nda gerçekleşti.

Bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi ve özgüvenlerinin artması önceliğimiz. Bisiklet, sadece bir spor aracı değil özgürlüğün, dayanışmanın ve çevreye duyarlılığın simgesidir. Bugün burada gördüğüm heyecan ve cesaret, Tarsus’un aydınlık yarınlarına verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi.