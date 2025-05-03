Sinop’ta kadın girişimcilerin başarı hikayelerinin paylaşıldığı "Emeğiyle Güç Katan Kadınlar" etkinliği, Sabahatttin Ali Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, kadın girişimciler deneyimlerini paylaşırken, karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklarla nasıl baş ettiklerini anlattı. Panelde konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, "Kadınlarımızın iş dünyasında hak ettikleri yeri alması için çalışıyoruz" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise "Kadının olduğu yerde umut, üretim ve bereket vardır" ifadesiyle kadın emeğine dikkat çekti.