Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Tarsus Şehir Mezarlığı önündeki otopark alanını yenileyip kapasitesini artırarak bayram yoğunluğuna hazır hale getirdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Şehir Mezarlığı ön bölümünde yer alan otopark alanında, kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirildi. Kalabalık günlerde otopark konusunda sıkıntı yaşanan alan tamamen yenilenerek araç park yeri sayısı artırıldı ve Kurban Bayramı arifesi öncesinde hizmete açıldı.

Tarsus Çağlayan Mahallesi’ndeki Şehir Mezarlığının ana girişindeki yıpranmış çevre düzenleme alanı tamamen söküldü. Havai hatlar yer altına alındı, zemin iyileştirilerek otopark alanı genişletildi ve sıcak asfalt serimi yapıldı. Sarı çizgilerle park düzeni sağlanırken, hem park kapasitesi artırıldı hem de araç giriş-çıkışlarında güvenlik altyapısı güçlendirildi.

"Otoparkın kapasitesi yüzde 80 oranında arttı"

Söz konusu alanda araç park sayısı yerinin artırıldığını kaydeden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli harita mühendisi Fethi Eroğlu, "Günlük 12-13 cenazenin giriş yaptığı Tarsus Şehir Mezarlığının önünde bulunan otopark alanı, daha önce parklanmanın çok az sayıda yapılabildiği bir durumdaydı. Alanı tümüyle revize ettik ve projelendirdik. İlk önce havai hatları yer altına aldık. Ardından zemini güçlendirdik ve iyileştirmesini yaptık. Daha sonra sıcak asfalt ile kaplayıp çizgilerini çekerek, kaldırım ve engelli yollarını inşa ettik" dedi.

Mezarlık önündeki otopark alanının kapasitesinin, yapılan çalışma neticesinde yüzde 80 oranında artırıldığını sözlerine ekleyen Eroğlu, çalışmayı Kurban Bayramı öncesinde tamamladıklarını söyledi.