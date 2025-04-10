Mersin’in Tarsus ilçesinde ’duvar boyama sanatı’ ile duvarlar renkleniyor.

Tarsuslu Ressam Nurettin Gözen, Tarsus Ressamlar Derneği Başkanı Merve Tokgöz, Ressam Nagihan Kargılı ile Ressam Safiye Sak, Tarsus Kasım Ekenler Ortaokulu’nun duvarlarını sanat eserleriyle süsledi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda olan duvarda ’duvar boyama sanatı’nı gerçekleştiren ressamlar, özellikle Tarsus’un simgeleri olan resimler duvarlara yansıtıldı. Ayrıca Mersinli Ressam Nazife Bilgin Hazar da ’duvar boyama sanatı’na Kleopatra ve Şahmeran figürleriyle katkı sağladı.

Ressamların karşılıksız çalışmaları ve yaptıkları eserler beğeni toplarken, çevrenin çirkin görüntüsünü de ortadan kaldırmış oluyor.