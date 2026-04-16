Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Deneyim, Eğitim, Rehberlik ve İletişim Modeli' (DERİM) kapsamında pilot il seçilen Muğla'da, eğitimin merkezi artık sınıflar değil; tarla, bahçe ve işletmeler oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın vizyon projelerinden biri olan DERİM, Türkiye genelinde belirlenen 16 pilot ilde eş zamanlı olarak uygulamaya alındı. Bilginin sadece teoride kalmamasını, bizzat sahadaki tecrübeyle harmanlanmasını amaçlayan modelin ilk adımları büyük bir heyecanla atıldı.

DERİM modeli, klasik eğitim anlayışını kökten değiştirerek 'yerinde öğrenme' felsefesini benimsiyor. Sahada edinilen üretim tecrübelerinin paylaşılmasını merkeze alan bu sistem; yanlış uygulamaların sonuçlarını yerinde görmeyi, doğru yöntemleri ise başarı hikayeleri üzerinden yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Muğla'da; üretim tecrübesi yüksek, iletişim becerileri kuvvetli ve çevresindeki üreticilere örnek teşkil eden 26 önder çiftçi belirlendi. Bu gönüllü üreticiler, kendi işletmelerini birer 'uygulamalı eğitim merkezi'ne dönüştürerek diğer çiftçilere rehberlik edecek.

Uygulamanın startı, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde verildi. Sabri Özden'e ait narenciye bahçesinde gerçekleştirilen ilk etkinliğe katılım yoğundu. Mahalle Muhtarı Selçuk Demir'in konuşmasıyla başlayan programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan çiftçilerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Şube Müdürü Levent Uyan, modelin farkını şu sözlerle özetledi: 'Amacımız sadece bilgi vermek değil, deneyimi yerinde paylaşmak. İlimizin pilot bölge olması büyük bir fırsat. Çiftçi üretimin içinde öğrenir; görerek, dokunarak ve bizzat yaşayarak tecrübe eder. Bu süreç geçici bir etkinlik değil, sürekli bir rehberlik modeli olacaktır'