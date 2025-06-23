Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen ‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’nin 3. etabı tamamlandı. Lamos Antik Kentinden Gökler Deresine uzanan 7,5 kilometrelik parkurda yürüyen doğa ve tarih tutkunları, Toroslar’ın eşsiz manzarasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’, doğa ve tarih tutkunlarını bu kez Lamos Antik Kentinden Gökler Deresine uzanan 3. etapta buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ‘Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar’ sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcılara 7,5 kilometrelik eşsiz bir rota sundu. Diğer parkurlara göre daha kolay kabul edilen bu etap, yürüyenlere hem bedenen hem de ruhen nefes aldırdı. Ardı ardına uzanan zeytinlikler ve kekik kokulu patikalar arasında yolculuk yapan katılımcılar, karşılaştıkları manzaralara ve doğal güzelliklere hayran kaldı. Bir yandan tarihi Lamos’un kalıntılarına tanıklık eden katılımcılar, diğer yandan Gökler Deresinin dingin doğasında huzur buldu.

Kuş sesleri eşliğinde ilerleyen yürüyüşçüler, vadilerin serinliği ve Toroslar’ın saklı güzellikleri arasında eşsiz bir deneyim yaşadı. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren etkinlik sayesinde katılımcılar sadece yürümekle kalmadı, aynı zamanda yeni arkadaşlar edinip, şehir koşuşturmacasından uzaklaşıp nefes alma imkanı da buldu.

"Mersin, tarihi dokuları ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir kent"

Mersin’in tarihi dokuları ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin eşsiz kentlerinden biri olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, "Bu tarihi dokuları ve doğal güzellikleri birbirine bağlayan, Mersinlilerin çok yakından bilmediği ve haberdar olmadığı bir de Kilikya Yolu var. 18 kulvar ve 4 etaptan oluşan toplam 550 kilometrelik, kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan bir güzergah. Burada doğaseverlerle birlikte çok güzel bir etkinlik yapıyoruz" dedi.

"‘Tarihi Kilikya Yolu Projesi’ daha da büyüyüp, gelişecek çok güzel bir proje"

Kendisinin de ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ve etkinlikte 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığını kaydeden Gündeş, "Burada herkes çok mutlu ve memnun. Bu doğal güzellikleri gördükten ve kamuoyunda bu etkinliğin daha çok yer almasından sonra, herkesin hafta sonunda buraya geleceğini düşünüyorum. Bu proje gittikçe daha da büyüyüp, gelişecek. Tarihi Kilikya Yolu projesi, etaplar ve kulvarla birlikte çok daha güzel bir güzergah olacak. İnsan kendi sağlığı ve yaşamı bakımından yürümek zorunda. Bence çok güzel bir proje. Herkesi bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Biz çok mutlu olduk ve bu yürüyüşten çok zevk aldık" ifadelerini kullandı.

"Kilikya projesinde en güzel etaplardan birini yürüdük"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, projeye her geçen gün ilginin daha çok arttığını söyleyerek, "3. etabımızda Tarihi Kilikya Yolu projesinde Gökler Deresi ile Sarıaydın Mahallesi arasını yürüdük. Aynı zamanda Lamos Deresi, çayının en güzel etabını yürüdük. Lamos, antik dönemden gelen bir kanyonumuz. Özellikle yazın birçok doğaseverin uğrak noktalarından biri. Yaz mevsiminde olduğumuz için özellikle sulu bir parkur seçtik. 5 yıl öncesinde bugünler hayaldi, 5 yıl sonra ise belki bizlere çok şey kalacak" dedi.

Projeden beklentilerinin çok yüksek olduğunu ve güzergah üzerinde yer alan kırsal mahallelerdeki esnaf ve vatandaşlara bu sayede çok faydalarının da dokunabileceğini belirten Demir, projenin hayata geçirilmesinde büyük katkı sunan Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.