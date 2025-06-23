Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Kahvaltı Salonu’nda kurum amirleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen kahvaltı salonunda düzenlenen etkinliğe Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, çeşitli kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’da yöresel ürünlerin tanıtımına ve kadın girişimciliğine büyük katkı sağlayan bu projenin önemine dikkat çekti. Vali Aydoğdu, "Sabah uyandığınızda kahvaltı yapacağınız yer çok az. Hünerli Eller Kadın Kooperatifi bu anlamda güzel bir boşluğu dolduruyor. Şu an 6 ürünümüz tescil aldı, 19 tanesi için başvuru yaptık, 14 ürünün de hazırlığı sürüyor. Nüfusa oranla böyle bir şehir için bu muazzam bir rakam" ifadelerini kullandı.

Salonun çevre düzenlemesinin de hızla devam ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Hafta içi asfaltlama çalışması tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımız ve misafirlerimiz, huzurlu bir ortamda yerel ürünlerin tadını çıkararak kahvaltı yapma imkânı bulacak. Aileler gönül rahatlığıyla buraya gelebilecek" dedi.