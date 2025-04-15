Rize’de Tarih Öğretmeni Ender Okur derste anlatacağı Türk büyüğünün kılığına girerek çocuklara akıllarda kalıcı eğitim sağlıyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde eğitim veren Ahmet Hamdi Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak görev yapan Ender Okur, anlattığı bilgilerin öğrencilerin aklında daha kalıcı bir yer alması için farklı bir metot geliştirdi. Okur, üzerine giydiği kıyafetler ile o gün anlatacağı tarihi karakterin kılığına bürünerek öğrencilerin karşısına öyle çıkıyor. Öğretmenlerinin derse o şekilde girdiğini gören öğrenciler hem şaşırıyor hem de dersi daha bir dikkatli dinliyor.

Geliştirdikleri yöntem ile öğrencilerin derslere katılımının daha da arttığını fark ettiklerini dile getiren Okur "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yürürlüğe koyduğu Türkiye yüzyılı maarif modeli çerçevesinde gençlerimizin kalıcı öğrenmesini sağlamak amacıyla böyle bir proje başlattık. Projemizde Sultan II AbdülhamiD, Metehan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e kadar birçok Türk büyüğümüzün kostümü var. Konu sırası geldiğinde bu kostümlerle anlatım yapıyoruz. Öğrencilerin derse katılım ilgisi çok büyük arttı, hatta öğrencilerden hayat boyu unutmayacaklarına dair geri dönüşler aldık. Öğrenciler ve benim için özel dersler bunlar hiç unutulmayacak anı kalacak bizlere. Bir sonraki derste Sultan Alparslan derse gelip anlatım yapacak" dedi.