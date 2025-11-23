Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları lan Kayserispor müsabakası 11’ine göre Çaykur Rizespor maçına 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kayserispor maçı 11’inde 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Nelson Semedo’nun dışında Edson Alvarez ve Anderson Talisca’nın yerine İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Jhon Duran’a görev aldı.

Jhon Duran 93 gün sonra 11’de başladı

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Rize’de oynanan karşılaşmayla birlikte 11’deki yerini aldı. Uzun süren sakatlığı sonrası 2 Kasım’daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşan ve takımı adına 1 gol de kaydeden Duran, son 2 Avrupa kupası maçında da oynadı. Jhon Duran, 23 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanan Kocaelispor müsabakasının ardından 93 gün sonra 11’de başladı.

Mert Müldür 2. kez 11’de

Milli futbolcu Mert Müldür, Portekizli sağ bek Nelson Semedo’nun sarı kart cezası nedeniyle o bölgede şans buldu. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. kez 11’de başladı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11’i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri ve Anderson Talisca ise yedeklerde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Nelson Semedo, milli takımlarında sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra yorgunluğu nedeniyle Edson Alvarez de kadroda yer almadı.

Başkan Saran takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ’Her Deplasman Bir Okul’ projesi kapsamında Rize’de öğrencilerle bir araya gelirken, akşam da maçı izlemek için stada geldi. Başkan Saran, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala protokol tribünündeki yerini alarak mücadeleyi takip etti.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da deplasman tribününü doldurdu. Maçın biletlerinin satışa çıkmasıyla kısa sürede tüketen taraftarlar, ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırdı ve ilk düdükle birlikte de takımlarına destek verdi.