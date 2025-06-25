İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, 1928 yılında Alsancak’ta inşa edilen ve kentin kültürel miraslarından biri olan İzmir Elektrik Fabrikası için özel tasarımlar gerçekleştirdi. Tarihi binanın iç mekân tasarımına odaklanarak, kurguladıkları giyim markaları için showroom, ofis ve mağaza tasarımları yapan gençler, yapının kendine has dokusunu bozmadan hayal ettikleri konseptleri geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün üçüncü sınıf stüdyo dersini alan 22 öğrenci, Doç. Dr. Deniz Avcı’nın ve Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Gözde Özder Çakır’ın yönlendirmesiyle hayata geçirdikleri tasarımları, yaklaşık 4 ayda tamamladı. Yeniden işlevlendirme (adaptive reuse) anlayışıyla hareket eden ve tarihi yapının korunmasını da amaçlayan gençler, başarılı çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.

"Profesyonel ve dikkat çekici"

Doç. Dr. Deniz Avcı, öğrencilerle birlikte çok verimli ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin, binanın iç mekânına yönelik profesyonel ve dikkat çekici tasarımlar hazırladığını belirten Avcı, "İçmimarlık ve çevre tasarımı stüdyosu dersi kapsamında öğrencilerimizden, kendi giyim markalarını geliştirmelerini ve buna uygun olarak da showroom, merkez ofis ve mağaza tasarımı yapmalarını istedik. Bu tasarımlar için de İzmir Elektrik Fabrikası’nın bir kısmını dönüştürmeye odaklandık" diye konuştu.

"Tasarımsal farklılık"

İzmir Elektrik Fabrikası’nın önemli bir Cumhuriyet dönemi endüstriyel mirası olduğunu söyleyen Doç. Dr. Avcı, "Öğrencilerimiz, bu hassasiyetle yapıyı analiz ettiler ve öneriler geliştirdiler. Mobilya, malzeme, aydınlatma seçiminden renk ve doku tercihlerine kadar, ders kapsamında öne çıkan tüm detayları göz önünde bulundurduk. Öğrencilerimiz, tarihi yapının korunması ve gelecek yıllara taşınması noktasında tasarımsal farklılık oluşturdu. Çalışmada yer alan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz" dedi.