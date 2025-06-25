Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ’Okulum Doğa, Materyalim Doğal’ projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 35 öğretmen, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Öğretmenlere jandarma ekipleri tarafından doğa ve çevre konularında uygulamalı eğitim verildi.

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenlere, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarında yer alan Kavaklı Jandarma Karakolu’nda önemli bilgiler aktarıldı. Milli parkın tarihi tanıtımıyla başlayan programda, jandarmanın milli parklarda üstlendiği görevler, ziyaretçilerin uyması gereken genel kurallar, doğa sevgisinin önemi, ormanların, çevrenin ve yaban hayatının korunmasına yönelik alınan tedbirler anlatıldı. Ayrıca bölgede yaşayan canlı ve bitki türleri hakkında uygulamalı bilgilendirme de yapıldı.