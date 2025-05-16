Ülker, sporun kapsayıcılığı ve herkes için erişilebilir olması hedefinden hareketle daha önce hayatında hiç maça gitmemiş taraftarlara, "Ülker İlk Maçım" projesiyle statta maç izleme imkanı sunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un iş birliğiyle hayata geçirilen projede ulkerilkmacim.com adresinden başvuru yapanlar arasından çekilişle belirlenecek taraftarlar 2025-2026 sezonunda ilk maçlarını gönül verdiği takımın sahasında izleme şansı yakalayacak.

Sporun birleştirici gücünden aldığı ilhamla yıllardır farklı iş birlikleri ve projelerde yer alan Ülker, bu kez futbol taraftarlarını, destekledikleri takımla buluşturmak için harekete geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle daha önce hiç statta maç izlememiş taraftarlar, gönül verdiği takıma desteğini bu kez tribünden gösterme şansına kavuşuyor. Projeye katılmak isteyenler ulkerilkmacim.com sitesinden 13 Haziran’a kadar başvurularını yapabilecek. Katılımcılar arasından dörder taraftar çekilişle belirlenecek. Kurada ismi çıkanlar, 2025-2026 sezonunda belirlenecek karşılaşmalarda birer misafirleriyle birlikte locada maç izleme deneyimi yaşayacak.

"Ülker İlk Maçım" projesi, özellikle sosyal medyada takımıyla kurduğu bağla gündeme gelen ve daha önce stadyumda maç izlememiş kişilerle çekilen videolarla duyuruldu. Taraftarların "ilk maç" heyecanını anlatan videolar hem kulüplerin hem Ülker’in dijital platformlarında yayınlandı. Projenin duyurusuna ilişkin videolar, içerdikleri farklı hikayelerle dikkat çekti.

"Spor bizim için birleştirici bir güç"

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı sporun toplumu bir araya getiren en temel taşlardan biri olduğu belirterek, "Ürettiğimiz, paydaşı ya da destekçisi olduğumuz projeler aracılığıyla spor platformunu kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı, sporun içerdiği tüm olumlu değerleri topluma aktarmayı amaçlıyoruz. Buna katkı sunmak amacıyla, sevgisini yüreğinde taşıyan ama bu sevgiyi stadyumda gösterme imkanına kavuşamamış taraftarların, takımlarını statta desteklemelerini istedik. ‘Ülker İlk Maçım’ projesiyle futbolumuzun lokomotifi olan 4 takımımızla birlikte taraftarlara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Bu projenin, spor kültürümüze, sporun birleştirici gücüne ve spor sevgisinin paylaşılmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.