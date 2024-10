Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’nci yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Tanfer yayımladığı mesajında şunları kaydetti; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılının gururunu milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. ’Milli birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz’ ” dedi.

"Cumhuriyet, Bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır."

“Ulusal bağımsızlığımızı kazanabilmek için girişilen büyük bir mücadele sonunda elde ettiğimiz Cumhuriyet’imizin bu yıl 101’nci yılını kutlamanın onurlu gururunu yaşıyoruz.” diyen Tanfer daha sonra şöyle konuştu, “Cumhuriyet ile birlikte kazanılan değerler geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır. Bize çağdaş uygarlık hedefini gösteren ve bu hedefe yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini hazırlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anıyoruz. 29 Ekim 1923’te de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bugün büyük bir mutluluk ve gururla; insandan, çoğulculuktan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana olan Cumhuriyetimizin 101’nci Yıldönümünü kutluyoruz.”

’Milli birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz’

101’nci yılını gururla kutladığımız Cumhuriyetin, milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığını, geçen yüzyılın kazanımlarıyla yeni bir evreye taşıdığını anlatan Başkan Tanfer , “ Cumhuriyetin kazanımları çok önemli. “Türkiye Yüzyılı” ifadesinde anlam bulan ülkemizin dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma hedefi, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdinin inanç ve gayretiyle mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, şehit ve gazilerimizin fedakârlık ve kahramanlığına layık olacak şekilde geleceği inşa etmek büyük vazifelerimizdendir. Demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerinin yanında büyük bir düşüncenin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, Büyük Önder Atatürk’ün inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödün vermemek, milli birlik ve beraberliğimizi yükseltmek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, 101 yıllık tarihsel ve kültürel miras ile ilelebet sürecek bir gelecek oluşturmuştur. 101 yıldır ışığımız olan Cumhuriyetimiz, ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmayı, milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi her zaman sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizi bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin nice yüzyıllara ulaşması temennisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. ” şeklinde konuştu.