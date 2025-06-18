Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tamiratı yapılan çatı, alev alev yandı.

Olay, 16.30 sıralarında Hereke Kalıcı Konutlarda meydana geldi. Tamiratı devam eden ve işçilerin çalıştığı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.