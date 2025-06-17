İstanbul İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın üzerine çıkan ve arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Taksim ile tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayın üzerinde çıkan ve arkasına tutunan bir grup genç, tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Polis ekipleri gençleri uyararak tramvaydan indirdi. Gençler koşarak kaçtı ardından tramvayın arkasına tekrar bindiler. Gençlerin tramvayın üzerine çıktığı ve dış kısmına tutunarak seyahat ettiği anlar kameraya yansıdı.