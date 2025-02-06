İstanbul’da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de Taksim’de tipi şeklinde etkisini gösterdi. Belirli aralıklarla yağan karda yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkili olan kar yağışı, turistlerin uğrak noktası olan meydanda etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü gece saatlerinde Taksim Meydanı’nda bulunan yerli ve yabancı turistler kar yağışı esnasında fotoğraf çekildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.