Giresun’da babasıyla birlikte serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak vefat eden 10 yaşındaki Toprak Derme’nin okulunda bugün buruk bir karne sevinci yaşandı.

2024-2025 Eğitim ve Öğrenim yılının sona ermesiyle yaz tatiline giren Teyyaredüzü Ortaokulu öğrencileri bugün hüzünle karışık karne sevinci yaşadılar. Okul arkadaşlarının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan öğrencilerden Din Kültürü öğretmeni Muhammed Kırlak kürsüden helallik isteyerek Toprak’a son görevlerini yerine getirdiler. Ders notlarının iyi olduğu ve Takdir Belgesi alan Toprak Derme, aldığı onur belgesini göremedi. Ailesi dün vefat eden baba Celal Derme’nin memleketleri Malatya’daki cenazesi nedeniyle Toprak Derme’nin karnesini alamadılar.

Takdir alacaktı, karnesini alamadı

Tören sonrası konuşan okul Müdürü Aygün Dada, "Öğrencimizin kaybının acısını çok derin hissettik. Öğretmenlerini, öğrencileri çok üzdü. Öğrencimiz çok güzel bir çocuktu. Kendisi bugün Takdir alacaktı ama karnesini alamadı. Kendisine veremedik, ailesine de veremedik. Bunun ayrıca üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Öğrenci velisi Mehmet Akif Korkmaz ise "Genç bir öğrenciyle, genç bir babanın, velinin kaybından büyük üzüntüyle duyduk. Allah mekanlarını cennet etsin. Bir daha çocukların, velilerin, kimsenin başına bu tarz kazalar gelmesin diliyorum" diye konuştu.

Sınıf arkadaşı Merve ise "Toprak iyi bir çocuktu. Dersleri matematiği falan çoğu dersi iyiydi. Ama biraz yaramazdı derste konuşuyordu. Sınıf arkadaşımızdı. Şimdi sınıfımızın değeri azaldı. İyi bir çocuktu, ölmesine hepimiz üzüldük" dedi.

Olay, 4 gün önce Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Celal Derme (41) ve 10 yaşındaki oğlu Toprak Derme, bir anda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba, Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Oğlu Toprak’ın cansız bedeni ise olaydan bir gün sonra denizde bulunmuştu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Celal Derme ise geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba-oğulun cenazesi memleketleri Malatya’da defnedildi.