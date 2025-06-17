Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda bitkisel yağ yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, alev alev yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerine doğru Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kesimi Çöçelli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. yönetimindeki 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Devrilen tır alev topuna döndü, yangın araziye sıçradı

Olay sonrası devrilen tırda yangın çıkarken, yaralanan sürücü güçlükle kendisini araçtan dışarı attı. Kaza sonrası tır kısa sürede alev topuna dönerken yangın arazide otlar ve ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırda ve arazide çıkan yangın ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle önce kontrol altına alındı, daha sonrasında ise söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyol trafiğinde aksama yaşandı

Yangın ve kaza nedeniyle trafik ekiplerince ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesimi, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.