Sivas’ta bulunan ve Anadolu’nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, turkuaz rengi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Berrak suyu ile mest eden gölün yaklaşık 20 metrelik derinliğine rağmen dibi görülebiliyor.

Sivas kent merkezine 124, Gürün ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, ziyaretçilerine 4 mevsim farklı bir manzara sunarak rengi ile herkesi mest ediyor. Berrak akan tatlı suya sahip olan gölün derinliği yer yer 20 metreyi bulmasına rağmen dibi rahatlıkla görülebiliyor. Göl tabanında yüzen alabalıkları izleyenler, adeta hayran kalıyor. Turkuaz suyu nedeniyle Gökpınar adı verilen doğal akvaryum, Türkiye’nin jeolojik miras listesinde bulunuyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden gölü görmek için geldiğini ifade eden Murat Kaya, "Buraya ikinci gelişim, çok güzel bir yer. Türkiye’deki ender yerlerden bir tanesi. Gerçekten ‘gök’ gibi masmavi bir rengi var. İlgi çekici bir yapısı var. Yeşilliği, tabiatı, suyun derinliği ve rengi ile insanları cezbeden bir yer. Burada olduğumuz için mutluyuz, herkesi buraya bekleriz" şeklinde konuştu.