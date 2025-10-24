Mersin’de ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a (18) çarpıp ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar (27), yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde asli tam kusurlu bulundu. Raporda, Akyol’un kazada hiçbir kusurunun olmadığı belirtildi.

Olay, 25 Ocak tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsviçre’de üniversitede müzik eğitimi alan ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağını kırmasının ardından bir süreliğine ailesinin yanına dönmüştü. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 12 gün süren yaşam mücadelesini 6 Şubat akşamı kaybetti.

’Bilinçli taksirle öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Çabalar tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sürücünün ’bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca, sürücünün yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı ve geçiş üstünlüğü bulunan yayaya öncelik vermediği ifade edildi.

Keşif raporu: 33 metre savurdu

Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde olay yerinde keşif yapıldı. Bilirkişi raporunda, azami hız sınırının 60 km/s olduğu bölgede sürücünün yaklaşık 73 km hızla seyrettiği, Laçin Akyol’u 33 metre savurduktan sonra aracın 30 metre sonra durabildiği belirtildi.

Raporda, "Sürücü yaya geçidine gerekli dikkatle yaklaşmamış, hızını düşürmemiş, selektörle uyarı yaptıktan hemen sonra frenlemiştir. Bu durum sürücünün yaya geçidine gerekli özeni göstermediğini kanıtlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Asli tam kusurlu"

Teknik değerlendirmede, sürücü Çabalar’ın görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre hızını ayarlamadığı, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. ve 52. maddelerine aykırı davrandığı vurgulandı. Sonuç kısmında, "Sürücü asli tam kusurludur. Yaya Laçin Akyol’un ise kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusuru bulunmamaktadır" denildi.

Davanın karar duruşması 30 Ekim’de Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.