Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu madde kullanma ve sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 zanlı yakalandı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, narkotik suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. (37) ile ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma veya Sağlama’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (33) yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.