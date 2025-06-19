Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç’un çehresini değiştiren dev yatırımlarla ilçeyi adeta baştan inşa etti.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın liderliğinde, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Suruç’a 120 milyon TL’lik dev bütçe ayrılarak altyapıdan üstyapıya büyük bir dönüşüm başlatıldı. Başkan Gülpınar döneminde şimdiye dek tam 72 milyon 619 bin TL’lik sıcak asfalt yatırımı gerçekleştirilerek, yıllardır ihmal edilen yollar modern, konforlu ve güvenli hale getirildi. Her karışı titizlikle yenilenen yollar sayesinde Suruç, çağdaş kent görünümüne kavuştu, ulaşımda konfor ve güvenliğin yeni adı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalarda Suruç’un 18 önemli caddesi ve sokağında toplam 132 bin 580 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Böylece hem trafik güvenliği arttı hem de vatandaşların ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı. 2024 yılında Suruç ilçesinde Atatürk Bulvarı, Dr. Bozan Erdem Caddesi, İstiklal Caddesi, Mürşitpınar Caddesi, Kanarya Sokak, Amed Sokak, Mezarlık Sokak ve Askeriye İçi bölgelerinde toplam 38 bin 550 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar modern bir görünüme kavuşturuldu. 2025 yılında ise sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede, Mızar Yolu Caddesi, 952. Cadde, Değirmen Sokak, Kara Caddesi, Sur Caddesi, Tılal Yolu, Yoğurtçular Sokak, Ziyaret Yolu, Çöp Merkezi Yolu ve Remil Yolu’nda toplam 94 bin 30 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar tamamen yenilendi.

Suruç’ta 12 milyon TL’lik parke taşı yatırımı

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkan Gülpınar döneminde Suruç ilçesindeki sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra kilitli parke taşı uygulamalarında da önemli ilerleme kaydetti. Bu çerçevede ekipler, Emniyet Caddesi, Yaya Sokak, Yolcular Sokak, Ömer Yüksel Sokak, Şehit Sokak ve Yayla Sokakta toplam 30 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşedi. Gerçekleştirilen bu çalışmaların maliyeti ise 12 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Suruç halkı tarafından memnuniyetle karşılanan bu yatırımlar, ilçede hem ulaşımı kolaylaştırdı hem de bölgenin gelişimine ivme kazandırdı. İlçede bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalarla birlikte Suruç, adeta altın çağını yaşamaya başladı.

"Suruç’a yollar için 120 milyon TL kaynak ayırdık"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bir süre önce Suruç ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde incelemişti. Başkan Gülpınar, burada yaptığı açıklamada, "Suruç’a sıcak asfalt ve kilitli parke taşı için 120 milyon TL kaynak ayırdık. Suruç halkı her şeyin en iyisine layık, yılların mağduriyeti var. İnşallah onu biz gidermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Halkın duaları en büyük kazancımız"

Asfalt çalışmaları sonrası yaptığı açıklamada hizmetin küçümsenmesini doğru bulmadığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "21’inci Yüzyılda bunu konuşuyor olmak, insanların buna seviniyor olması aslında bir taraftan da işin garabeti. Öncelikle asfalt çalışmaları halkımıza, Suruç’a ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun. Bizim burada tek kazancımız, alınan dualardır. Bunun takdir edilmesi, teşekkür edilmesi önemlidir, bizi teşvik eder. Bunu bazıları küçümsemeye çalışıyor ama biz halkın malını koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 60 milyon TL maliyetli yolu 25 milyona mal ediyoruz. Bu tasarrufun hesabını vermekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"Bu hizmeti unutmayacağız"

İncelemelere eşlik eden Suruç Belediye Başkanı Ayten Kaya da, geçmişte ilçedeki yolların harabe durumda olduğunu belirterek, artık yolların sıcak asfaltla buluştuğunu ve bu hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti. Başkan Kaya, daha önce Suruç’ta böyle bir asfalt çalışmasını görmediklerini belirterek, bu hizmeti unutmayacaklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Suruç’un yanı sıra kentin diğer ilçelerinde de benzer çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve hedeflerinin her ilçeyi daha yaşanabilir, daha modern bir hale getirmek olduğunu belirtti.