Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya geldi. Eş-Şara’ya Moskova ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra da eşlik ediyor. Eş-Şara, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki iki Rus askeri üssünün varlığı ve yeniden yapılanması konularının ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Fransız basını, Eş-Şara’nın ziyaret sırasında eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kendilerine teslim edilmesini talep edeceğini öne sürdü.