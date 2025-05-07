Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya düzenlediği ilk resmi ziyarette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya düzenlediği ilk resmi ziyaret kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Eş-Şara, ziyaret kapsamında Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Eş-Şara ve Macron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Suriye’de barış ve istikrarın tüm toplum kesimlerinin korunmasıyla sağlanabileceğini vurgulayarak, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin, kökeni, dini, mezhebi ya da siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Suriyelilerin korunması için her şey yapılmalı" dedi.

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan şiddet olaylarını hatırlatan Macron, faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği’ne (AB) bu suçlara karışanlara yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Suriye’deki yeni yönetimin ülkeyi istikrara kavuşturması halinde Avrupa Birliği’nin ekonomik yaptırımları kademeli olarak kaldırması gerektiğini belirten Macron, ABD’ye de seslenerek, "Bugün herkesin, ABD’liler de dahil çıkarına, bu yaptırımların kaldırılması için bizimle birlikte hareket etmekten geçiyor. Başkana, eğer aynı çizgide devam ederse, bizim de aynısını yapacağımızı söyledim. Yani, önce Avrupa olarak yaptırımları kademeli olarak kaldıracağız ve sonra da bu konuda ABD’li ortaklarımızı da aynı şeyi yapmaya ikna edeceğiz" dedi.

Macron, ayrıca ABD’nin askerlerini Suriye’den çekme konusunda da aceleci olmaması gerektiğini savundu. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına da değinen Macron, bu saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, "Bir ülkenin güvenliği, komşusunun toprak bütünlüğünü ihlal ederek sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür davranışlar hayvanlar alemine mahsus ve ne yazık ki devam edecek"

Ayrıca Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, eş-Şara’nın ziyaretine tepki göstererek, "utanç verici" olarak nitelendirmesine cevap veren Macron, "Bunlar tamamen politik çıkar amaçlı pozisyonlar. Bu tür çıkışlar siyaset değil, içgüdüsel refleksler. Bu tür davranışlar hayvanlar alemine mahsus ve ne yazık ki devam edecek" dedi.

"Ülkemizin geleceği kapalı kapılar ardında yahut uzak ülkelerin başkentlerinde belirlenmeyecek"

Macron’un Suriye’nin yeniden inşasına destek teklifine teşekkür eden eş-Şara, "Ülkemizin geleceği kapalı kapılar ardında yahut uzak ülkelerin başkentlerinde belirlenmeyecek. Geleceğimizi halkımız tayin edecek. İnşa etmek çimento ve dengeleme işi değil, güven işidir" ifadelerini kullanarak, ülkesinin önceliğinin yapısal reformlardan ziyade, güven ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Suriye’ye yönelik yaptırımlara da değinen eş-Şara, mevcut ekonomik yaptırımların artık halkı cezalandırdığını belirterek, "Bu yaptırımların bugün hala yürürlükte olması için hiçbir gerekçe kalmamıştır. Çünkü artık bu yaptırımlar, halkı katleden rejime değil, bizzat o halkın kendisine uygulanıyor" ifadelerini kullanarak, Suriye’nin toparlanmasının önündeki en büyük engelin bu yaptırımlar olduğunu vurguladı.

İsrail ile bazı arabulucular aracılığıyla yürütülen dolaylı temasları doğrulayan eş-Şara, mevcut gerginliği azaltma konusunda diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti. Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren eş-Şara, "Bizim hedefimiz Suriye halkını katleden rejimi durdurmaktı. Suçlara bulaşmadık. Sivil halkı hedef almamaya özen gösterdik" dedi.

Eş-Şara "Sezar" ile görüştü

Eş-Şara, temasları kapsamında ayrıca Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad döneminde cezaevlerinde işkence gören binlerce kişinin fotoğraflarını dünyaya sızdıran ve bugün Fransa’da yaşayan "Sezar" kod adlı eski adli fotoğrafçı Farid el-Mazhan ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.