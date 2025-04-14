Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve finale yükseldi.

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), (Magdalena Stysiak, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)

Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), (Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Cansel Özkan’dan bronz madalya Cansel Özkan’dan bronz madalya

Setler: 23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9

Süre: 124 dakika (28, 28, 27, 24, 17)

Kaynak: İHA