Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve finale yükseldi.
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), (Magdalena Stysiak, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)
Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), (Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9
Süre: 124 dakika (28, 28, 27, 24, 17)
Kaynak: İHA