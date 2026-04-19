Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya çocukların sporla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, gelişen teknolojinin çocukları ekranlara hapsettiği günümüzde sporun artık bir tercih değil sorumluluk olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırımkaya, 'Çocuklara telefon değil, fırsat verelim' dedi.

Yağdere halı sahasında çocuklarla bir araya gelen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya sahada geçirilen zamanın çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Sporla iç içe büyüyen çocukların hem fiziksel hem de sosyal açıdan daha güçlü bireyler olduğuna dikkat çeken Yıldırımkaya, 'Enerjisini sahada atan, takım ruhunu öğrenen çocuklar hayata daha sağlam tutunur, kötü alışkanlıklardan uzak durur' dedi.

Son dönemde yaşanan ve eğitim kurumlarını hedef alan şiddet olaylarının toplumda derin üzüntü oluşturduğunu belirten Yıldırımkaya, bu tür olayların çocukların doğru yönlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Çözümün çocukları yalnız bırakmamak ve onları doğru ortamlara yönlendirmekten geçtiğini dile getiren Yıldırımkaya, 'Çocuklarımızın hayatına spor, disiplin ve değer katmalıyız. Bir çocuğun eline sadece telefon vermek yerine, spor yapabileceği imkânlar sunduğumuzda onun sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendirmiş oluruz' ifadelerini kullandı.