Sultangazi’de kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkaran alkollü 3 şüpheliden biri, görevli kadın polise küfür ve hakarette bulunarak saldırdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, Kurban Bayramı’nın 2. gününde Merkez Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 3 kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. Alkollü oldukları öğrenilen şahıslar, kimliklerini vermemekte ısrar edince ekiplerle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri görevli kadın polise küfür ve hakaret edip saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda gece bekçisi ve takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından 3 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki tamamlanan işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıslardan biri savcının talimatı ile serbest bırakılırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.