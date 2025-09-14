Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Yaz tatili boyunca farklı branşlarda eğitim gören çocuklar, hünerlerini sergiledi.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları düzenlenen etkinlikle sona erdi. Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl güreş, tenis, badminton, basketbol, voleybol, okçuluk, geleneksel okçuluk, kyokushin karate, karate, bocce, espor, halter, wushu, masa tenisi, judo, yüzme, taekwondo, geleneksel güreşler, kick boks ve satranç branşlarında eğitimler verildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, düzenlenen programda yaptığı konuşmada 3 ayda toplam 9 bin genci sporla buluşturduklarını belirterek, "3 ay boyunca 9 bin gencimize spor eğitimi verdik. 20 branşta çeşitli aktiviteler, çeşitli branşlar içerisinde yaklaşık 9 bin sporcumuz Yaz Spor Okulları’na Sultangazi’de katılmış oldular. Biz sporu sadece spordan ibaret olarak saymıyoruz. Sporun çocuklarımızın fiziki olarak gelişiminde elbette etkisi var. Ama biz manevi olarak çok daha iyi eğitilmeleri için, korunaklı alanlarda bulunmaları için, kötü alışkanlıklardan, özellikle uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için onları daha korunaklı alanlara, kamusal alanlara çekmeye, oralarda arkadaşlarıyla işte burada görmüş olduğunuz şampiyonlarla bir arada olmaya, ahlaklı bir nesil olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz. Sadece spor alanında değil, kültürel alanlarda, sosyal alanlarda, sportif faaliyetlerde de çok güçlü bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Sporcu Esra Gümüş, "2 yıl oldu, spora başladım. Sultangazi’de devam ettim. Sporun benim için avantajları hem daha çok geliştim hem kendimi daha iyi hissediyorum. Masa tenisinde ilerlemeyi düşünüyorum. Antrenörlük ya da beden öğretmenliği istiyorum. Okul çıkışı ya da okuldan önce antrenmana gidiyorum. Oradan geri okula dönüyorum" şeklinde konuştu.

Tenis sporcusu Gülbağ Nisa Özermiş ise, "Emeği geçen bütün hocalarımıza en baştan teşekkür ederiz. Hedeflerim açıkçası spor tarafında değil, askeri pilot olmak istiyorum. Allah izin verirse bu mesleği yapmak istiyorum. Hem okul hem teniste açıkçası çok zorlanıyorum. Hafta sonunda gidiyorum tenise ama hafta içi akşamları bazen dersimiz oluyor, ona da katılmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tenis sporcusu Gülökçe Öztoprak, "Şu an teniste branş olarak devam ediyorum. İleride tam ne olacağımdan emin değilim ama gazeteci veya muhabir olmak istiyorum. Aslında benim için zorlamıyor tenis. Kendime zaman ayırabiliyorum. Bu yüzden mutluyum. Emeği geçen bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Yüzme antrenörü Atakan Şenol, "Biz Sultangazi Belediyesi olarak dört tesiste toplamda yaklaşık bine yakın yüzme sporcusuna eğitim vermekteyiz. 7’den 60 yaşa kadar bütün sporcularımız bulunmaktadır. 60 yaşındaki bireye de eğitim veriyoruz, 7 yaşındaki çocuğa da eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz temel seviyede başlıyor. Ardından çocuklarımızı iki aylık süreçte geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz çocukları, ardından takımlarımıza alıp profesyonel bir sporcu haline getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kapanış töreninde genç sporcular yaz boyunca öğrendikleri becerileri sergilerken, aileler de tribünlerden çocuklarını heyecanla izledi. Etkinlik, sporculara verilen sertifika takdimiyle sona erdi. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Yıldız, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.