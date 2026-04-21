Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, tarihinde bir ilke imza atarak yaklaşık bir yıldır profesyonel yüzücüler yetiştiren yüzme branşıyla 23 Nisan TBMM Kupası'ndan 5 madalya ile dönmeyi başardı.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, sporda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geleceğin önemli sporcularını yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, bu kez yüzme branşında aldığı başarıyla spordaki farkını da ortaya koydu. Sultangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı merkezlerdeki yarı olimpik yüzme havuzlarında yaklaşık 4 yıldır verdiği yüzme eğitimiyle gençlerin profesyonel yüzücüye dönüşmesini sağladı. 1 yıldır aktif olarak lisanslı yüzücü yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Tozkoparan'da düzenlenen 23 Nisan Etkinlikleri 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası'na damga vurdu.

5 madalya birden

İstanbul'dan binin üzerinde sporcunun katıldığı 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası'na yüzme branşında katılan Sultangazili sporcular, 5 madalya kazanmayı başardı. 13 yaş kategorisinde Ömer Efe Kaderli 50m serbest ve kelebek stilde 3. olurken, 14 yaş kategorisinde Ömer Faruk Gültekin serbest ve kelebek sitilinde 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 14 yaşındaki Leyla Adıyaman ise serbest stilde üçüncülük elde etti. Gençler müsabakadan 5 madalya ile Sultangazi'ye döndü.

'Avrupa Spor Şehrine yakışır başarılar'

Spor kulübünün 7 yılda gözle görülür bir başarıya imza attığını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Bu gurur verici tabloda emeği geçen başta gençlerimiz olmak üzere eğitmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. 4 yıldır ilçemizde yüzme dersi veriyor, bir yıldır da profesyonel yüzücüler yetiştiriyoruz. Bu kadar kısa zamanda kat ettiğimiz yol inanılmaz. Bizler önce başaracağımıza inandık. Bu gerçek bir ekip işidir. Bizlere bu gururu yaşatan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum. Bizler Avrupa Spor Şehri ünvanının hakkını vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.