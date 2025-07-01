Samsun’un Bafra ilçesinde yapımı tamamlanan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da destek verdiği "Darboğaz Hz. Ebubekir Camisi", düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Darboğaz Mahallesi’nde yapılan Hz. Ebubekir Camisi’nin açılışı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hafız Kahraman Şekercioğlu, Hafız Cihan Kodal, Hafız Bülent Bahar ve Hafız Osman Güleryüz’ün okuduğu Kur’an-ı Kerim, cami cemaati tarafından büyük bir huşu ile dinlendi.

Programda konuşan Darboğaz Mahallesi Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Özkan, camilerin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel eserin ortaya çıkmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizin gururu, önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya da desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır konuşmasında camilerin sadece mimari yapılar değil, aynı zamanda manevi merkezler olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, camilerin toplum hayatındaki önemine değinen bir vaaz verdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesi protokol tarafından dualar eşliğinde kesildi. Program, camiye katkı sunanlara plaket takdimi, ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Açılışa çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, Darboğaz Mahallesi’nin, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun annesinin mahallesi olduğu ve Soylu’nun çocukluk yıllarında bir süre burada yaşadığı öğrenildi.