Acıbadem Ankara Hastanesi’nde ‘Omega teknik’ lazer yöntemiyle yapılan prostat ameliyatı İtalya’da naklen yayınlandı.

Ankara’da Acıbadem Hastanesi’nde prostat hastalarına farklı tedavi yöntemleri sunuluyor. Doğru uygulandığında başarı oranının neredeyse yüzde 100 olduğu bu yöntemler, hastaları eski sağlığına kavuşturuyor. Acıbadem Hastanesi’nde ‘Omega teknik’ olarak adlandırılan HoLEP, ThuLEP ve ThuFLEP yöntemi, iyi huylu prostat hastalarına uygulanıyor. İngiltere’den gelen bir hastaya bu teknikle yapılan ameliyat, yurt dışında ve Acıbadem Ankara Hastanesi’nde canlı olarak yayınlandı.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, ‘Omega teknik’ denilen tedavi yönteminin dünyada ilk kez idrar tutma garantisi olan bir tedavi olduğunu söyleyerek, "Bu teknik 2020 yılında literatürde yer aldı ve şu anda dünyada çok tercih edilen bir teknik haline geldi. Bu teknikle de dünyada ve Türkiye’de ameliyatlar yapıyoruz. Hastalarımız çok erken bir dönemde ayağa kalkıyor" dedi.

Ameliyat sonrasında hastaların hızlı bir şekilde iyileştiğini anlatan Tunç, komplikasyon oranlarının da son derece düşük olduğunu ifade etti. Tunç, prostat hastalarında en büyük problemin idrar kaçırma olduğunu dile getirerek, 2015 yılına kadar literatürde her 3 kişiden birinde bu problemin görüldüğünü kaydetti.

"3 boyutlu modellemeyle de yeni bir teknik oluşturduk"

İdrar kaçırmayı engelleyecek tedavi yöntemleri için öncelikle kadavralar üzerinde çalışmaya başladıklarını aktaran Tunç, "Anatomistlerle oturduk. Animasyon grubuyla çalıştım. 10 ay boyunca bizim ameliyatlarımıza bir animasyon grubu girdi. Aynı zamanda bir ressamla çalıştık. Biz yeniden erkeksi sfinkterın literatürde olmayan bilgileri ortaya çıkarttık ve bunun 3 boyutlu modellemesini yaptık. Bu 3 boyutlu modellemeyle de yeni bir teknik oluşturduk. Bir cerrahın en büyük korktuğu şey komplikasyonlar, yaptığı işten hastaya zarar vermektir. Hastaya zarar vermemek için uğraşır bir cerrah. Literatürde mevcut bir teknik yoksa o zaman kendisi oluşturmak zorundadır. Şimdi tam bu pozisyondayken bizim ortaya çıkarttığımız bu teknikle hastalarımız çok fayda görmeye başladı. Uluslararası camiada çok kabul gördü" açıklamasında bulundu.

"Hastanemize naklen yayın sistemi kuruldu"

Uyguladıkları tekniğin idrar tutma mekanizmasına zarar vermediğini söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Tekniğimizin idrar tutma mekanizmasının zarar vermediğini gösterdi ve biz de bunu bütün dünya kongrelerinde, Türkiye’deki kongrelerde bu ameliyatın nasıl yapıldığını anlatmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Hastanemize naklen yayın sistemi kuruldu ve bu naklen yayın sistemiyle hem hasta yakınlarına odalarına seyretsin diye hem de isteyen doktorlar bizim ameliyatlarımızı seyretsin ve bunları paylaşmak amacıyla bu sistemi çalıştırmaya başladık."

"Önemli olan tekniktir"

Tunç, İtalya’daki bir kongrede naklen yayında bir ameliyat yaptıklarını dile getirerek, "Hastamızın idrar yapma sıkıntısı vardı. İdrar yaptıktan sonra içinde idrar kalmış hissiyatı vardı ve gece tuvalete kalkıyordu. Bizim için bazı testler vardır. Bu testleri yaparız. Bu testlerden sonra medikal tedaviye cevap vermeyen ve ameliyat endikasyonu koyduğumuz hastalarda biz bu yöntemle ameliyatları yapıyoruz. Burada önemli olan tekniktir" değerlendirmesinde bulundu.

"En iyi tedavi yöntemini hastalarımıza sunmayı isteriz"

Hastalara uygulanacak tedavi yöntemini çok iyi anlatmanın önemini vurgulayan Tunç, "Hastalara yapacağınız işi çok iyi anlatır ve sonuçlarını da çok detaylı bir şekilde açıklarsanız başarısızlık diye bir şey yok bu hasta grubunda. Bu ameliyattan sonra idrarın başında sonunda kanamalar olabilir. Bazen sondanın veya metal aletlerle giriyoruz çıkıyoruz. Sonda çekildikten sonra ödem olup birkaç gün sonra sondayı tekrar takmanız gerekebilir. Ama bunlar çok düşük oranlar. Fakat en önemli şey idrar kaçırmadır bu ameliyatta. Bizim hastalarımızda idrar kaçırma olmaz. Dünyada biz cerrahlar yanlış yapmaktan korkarız. Onun için en iyi tedavi yöntemini hastalarımıza sunmayı isteriz" ifadelerini kullandı.

"Bu ameliyat öğrenilmesi zor ama hastalara verdiği mutluluk da bir o kadar çok"

Kendilerinde prostat tedavisinde kullanılan bütün lazer yöntemlerinin olduğunu belirten Tunç, "Bunun için mutlaka eğitim almak gerekir ve deneyimli kliniklerde eğitim almak gerekir. Ondan sonra bu işe başlamak lazım. Çünkü bu ameliyat öğrenilmesi zor ama hastalara verdiği mutluluk da bir o kadar çok olan bir teknik" dedi.