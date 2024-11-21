Samsun’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu tarafından muhtarlara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Suç ve suçlularla mücadele ederken topyekûn, tam bir dayanışma anlayışı içerisinde hep beraber çalışmamız gerekiyor" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda bağımlılıkla mücadelede muhtarlarla iş birliği vurgusu yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Tavlı, " Kamu hizmetinin sunulmasında, vatandaşlarımızın problemlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasında da siz muhtarlarımızla diğer kurumlarımızın el birliğiyle çalışması önemli. Bugünkü toplantımızın gündemi kötü alışkanlıklarla mücadele. İyi şeyler de bağımlılık yapabilir, onda sıkıntı yok. Ama kötü alışkanlıklarda bağımlılık oluyorsa orada sıkıntı var. O nedenle bağımlılıkla mücadele diyoruz, kötü alışkanlıklarla mücadele diyoruz. Jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz operasyonel faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Suç ve suçlularla sahada etkin bir mücadele yürütüyorlar. Tabii burada sizlerin verdiği destekle yapılan mücadele de çok önemlidir. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Kolluk birimlerimizin suç ve suçlularla yaptığı mücadeleye verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Suç ve suçlularla mücadele ederken topyekûn, tam bir dayanışma anlayışı içerisinde hep beraber çalışmamız gerekiyor. Samsunlu hemşehrilerimizle beraber suç ve suçlularla yapacağımız mücadelede hep birlikte, topyekûn mücadele etmenin önemini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin 7/24 sizlerin, bizlerin, Samsun’un huzuru için mücadele edip görev yaptığı gibi biz de onlara 7/24 destek olursak, suç ve suçluların sahada gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemesine fırsat vermemiş oluruz. Samsun’umuzun, mahallelerimizin huzuru için çalışan kolluk birimlerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Suç ve suçlularla mücadele eden kolluk birimlerimizin, bizlerin yanında olan siz muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

Uzmanlardan bilgilendirici sunumlar

Toplantıda; OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, bağımlılık ve bağımlılık tedavisi konularında bir sunum yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde anlatarak, bu konuda yapılabilecek önleme çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirdi. Ayrıca, toplumun bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinde muhtarlara düşen rolü vurguladı.

Kolluk birimleri tarafından yapılan sunumlarda ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalar ve mahalle düzeyindeki önleme faaliyetlerini paylaştı. Narkotik ekipleri, bağımlılık tehdidine karşı ailelerin ve muhtarların dikkatli olmasının önemine işaret etti. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri ise suçla mücadele ve güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi vererek, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Toplantı topyekûn mücadele çağrısıyla sona erdi. Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Vekili Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili/Grup Komutanı SG Binbaşı Barış Kaya, protokol üyeleri, kolluk kuvvetleri ve mahalle muhtarları katıldı.