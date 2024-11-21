SUBÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin 19 biriminde personel ve öğrencilere yönelik olarak ‘Erasmus Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü, üniversitenin tüm fakülte ve meslek yüksekokulları ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ‘Erasmus Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı’ düzenledi. 19 birimdeki toplam 35 toplantıda Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can, Öğretim Görevlisi Alper Karataş ve Erasmus Birim Personeli Onur Kubilay Pak personel ve öğrencilere bilgilendirmede bulunarak SUBÜ’nün uluslararasılaşma vizyonunu paylaştı. Personele yönelik olarak düzenlenen geniş kapsamlı toplantılarda, KA1 ve KA2 Erasmus+ projeleri aracılığıyla akademik ve profesyonel gelişim fırsatları, uluslararası iş birlikleri ve SUBÜ’nün stratejik hedefleri ele alındı. Söz konusu projelerin kurumsal kapasiteyi güçlendirmedeki rolü üzerinde detaylı bilgiler verildi.

Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen oturumlarda ise Erasmus öğrenim ve staj hareketliliklerinin öğrencilerin bireysel gelişimlerine ve akademik kariyerlerine sağlayacağı katkılardan bahsedildi. Erasmus+ programının sadece bir değişim programı olmadığının altını çizen Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can, “Biz aynı zamanda bireyler ve kurumlar arasında bilgi, deneyim ve kültür paylaşımını da teşvik ediyoruz. Bu anlamda uluslararası yetkinlik kazandıran bir köprü görevi üstleniyoruz. Bilgilendirme ve oryantasyon toplantılarımızı da bu bilincin kurumumuz içerisinde yayılması amacıyla gerçekleştirdik” diye konuştu.