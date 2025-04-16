SUBÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından son bir yılda iş başı yapan personellere yönelik iki oturumlu 2025 Yılı Oryantasyon Programı düzenlendi. Programda üniversitenin tanıtımından protokol kuralları ve iş güvenliğine kadar birçok başlık altında sunumlar gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, üniversite bünyesinde son bir yılda iş başı yapan idari personeller için iki oturumlu 2025 Yılı Oryantasyon Programı düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen ve 40 personelin katıldığı programın ilk oturumu SUBÜ Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı’nın selamlama konuşmasıyla başladı. İlk oturumda SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Erol Mutugu, üniversitenin kurumsal kimliğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Kalite Koordinatörlüğü’nden Fevzettin Aydın Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Erhan Şenöz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Hakan Saltan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın görev ve faaliyet alanlarına ilişkin detayları paylaştı.

İlk oturumun sonunda Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı soru-cevap bölümü ile işbaşı yapan personellerin sorularını cevaplandırdı. Programın ikinci oturumunda SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik tarafından ‘Protokol Kuralları ve Etkili İletişim Eğitimi’, SUBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Serap Karakoç tarafından ise ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi.