SUBÜ öğrencileri, Muğla’da düzenlenen TÜSF Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nı üç bronz madalya ile tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) düzenlediği Taekwondo Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonanın müsabakaları sonucunda; 67 Kilogram Erkekler Kategorisi’nde Server Balaban, 62 Kilogram Kadınlar Kategorisi’nde Melike Ağralı ve 67 Kilogram Kadınlar Kategorisi’nde Mihriban Ağralı bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Böylelikle SUBÜ şampiyonadan 3 madalya ile ayrıldı.