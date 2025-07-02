SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Sürdürülebilir Köy Okulları’ isimli projelerini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde okul yönetimi ve öğretmenlerine sürdürülebilirliği sağlamanın yolları anlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Sürdürülebilir Köy Okulları’ projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Kaynarca Fatih İlkokulu ve Ortaokulu ile Kaynarca Atatürk Ortaokulu yönetimi ve öğretmenlerine ‘Sürdürülebilir okul nasıl olunur?’ ve ‘Eko-Okul Programı nedir?’ başlıklarında eğitimler verildi. Eğitimleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenleri Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Asena Boztaş, Doç. Dr. Metin Saygılı, Dr. Öğretim Üyesi Nermin Ceren Türkmen ve topluluk akademik başkanı Araştırma Görevlisi Çağdaş Ateş verdi.

Eğitimlerin ardından topluluk üyesi öğrenciler, çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Uygulanan projeyle okulların sürdürülebilir yaşam kültürünü benimseyerek yaygınlaştırması ve Eko-Okul Programı’na başvuru yapabilecek seviyeye gelmesi hedefleniyor.