SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek gayesiyle KYK Akyazı Öğrenci Yurdu’nda ‘Dumansız Hava Sahası’ oluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu, bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlamak ve toplumsal duyarlılığı arttırmak gayesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akyazı Öğrenci Yurdu girişinde ‘Dumansız Hava Sahası’ alanı oluşturdu. Topluluk üyesi öğrenciler tarafından, ‘Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma’ sloganı ile hem aktif hem de pasif içiciliğin zararlarına dikkat çekmek için yurt girişine özel şablonlarla "Sigara İçilmez" sembolleri uygulandı.