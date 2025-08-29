Muş’un Bulanık ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri Bulanık ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, ilçenin güvenliği için emniyet teşkilatının önemine dikkat çekerek, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için tüm kurumlar olarak emniyet birimlerimizin yanında olacağız. Bu anlamda müdürümüz Ebubekir Ulutürk’e başarılar diliyoruz" dedi.

"İlçemizin güvenliği için birlikte çalışacağız"

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bulanık halkının huzur ve güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışacağız. İlçemizin asayişi için ekiplerimizle gece gündüz demeden görevimizin başındayız" dedi.