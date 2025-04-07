Sanatı desteklemek ve amatör sanat gruplarını teşvik etmek amacıyla ’Sosyal Sahne’ kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör müzik ve tiyatro gruplarına ücretsiz hizmet veriyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği desteğe devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de amatör tiyatro ve müzik gruplarını destekliyor. 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan 175 koltuk kapasiteli Sultandere Sahnesi’nin kapılarını ücretsiz olarak açan Büyükşehir Belediyesi, ’Sosyal Sahne’ ile mekânsal destek sağlayacak. ’Haydi, yeteneğinizi ve sanat tutkunuzu sahnemize taşıyın!’ diyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, prova yapmak, tiyatro gösterisi sunmak ve konser için Sosyal Sahne’nin ücretsiz kullanılabileceğini belirttiler.