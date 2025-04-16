Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda, Konya'da görev alan farklı disiplinlerden gelen doktora eğitimini tamamlamış uzman öğretmenler bir araya geldi. Toplantının ikinci aşaması, 26 Nisan 2025’te düzenlenecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) farklı disiplinlerden gelen doktora eğitimini tamamlamış uzman öğretmenler buluştu.

“Genç Ar-Ge Programı” kapsamında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SİA iş birliğinde düzenlenen “Araştırmacı Öğretmenler İş Birliği Toplantısı”, potansiyel iş birliklerine atılacak adımlara ön ayak oldu.

Toplantıyla; AR-GE ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, nitelikli araştırma altyapısını güçlendirmek, yenilikçi projeler üretmek ve gençlerin araştırma projelerinde rol almalarını teşvik etmek için stratejilerin geliştirilmesi hedeflendi.

YENİLİĞİN YAYILMASI İÇİN AĞ KURULDU

Toplantı; SİA’nın inovasyon ve AR-GE faaliyetlerinin, sosyal inovasyon projelerinin, destek programlarının ve ulusal/uluslararası projelerinin yer aldığı sunum ile başladı.

Ardından katılımcılar kendilerini tanıtarak kendi alanlarıyla ilgili tasarlanabilecek yenilikçi fikirlerle iş birliği kurmaya yönelik isteklerini dile getirdi. Bu doğrultuda eğitim ve inovasyon alanında yeniliğin yayılması için ağ kuruldu.

DİSİPLİNLER ARASI KATILIM SAĞLANDI

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki doktora eğitimini tamamlamış uzman öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya güzel sanatlardan eğitim bilimlerine, sosyal bilimlerden fen bilimlerine pek çok alanda doktora eğitimi olan öğretmenler katılım sağladı.

TOPLANTININ İKİNCİ AŞAMASI 26 NİSAN’DA

Potansiyel iş birliklerinin önünü açacak konuların odağa alındığı bu verimli toplantının ikinci aşaması, 26 Nisan 2025’te düzenlenecek.